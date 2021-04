Festival del lavoro, Matrisciano: "Impegnata per tutele in caso infezione Covid"

29 aprile 2021 a

Roma, 29 apr. (Labitalia) - "Per la vostra categoria abbiamo l'assenza di tutele minime in caso di infezione da Covid 19. Manca una norma dedicata, è una lacuna gravissima che va affrontata. Mi sono impegnata in prima persona per eliminare questa discriminazione presentando un emendamento al dl sostegni che consenta alla vostra categoria di beneficiare per la durata dell'emergenza della deroga alle disposizioni sulla responsabilità professionale e in materia di inadempimento nei confronti della pubblica amministrazione nel caso di contrazione dell'infezione". Lo ha detto la presidente della Commissione Lavoro del Senato, Susy Matrisciano, intervenendo al Festival del lavoro organizzato dai consulenti del lavoro, rivolgendosi alla categoria professionale.