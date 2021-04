Pd: Provenzano, 'piano Sud punto di partenza, ci sono 100mld da spendere oltre al Recovery'

29 aprile 2021 a

Roma, 29 apr (Adnkronos) - "Le risorse previste dal piano per il Sud sono una grande occasione, ma per noi sono un punto di partenza". Lo ha detto il vice segretario del Pd Peppe Provenzano in una pausa dei lavori della segreteria del Pd oggi dedicata al Mezzogiorno.

"Dobbiamo e vogliamo fare di più, supportando le amministrazioni a spendere per scuola, infrastrutture, sanità e soprattutto veicolando altre risorse per investimenti. Ci sono 100mld oltre al Recovery fund per le piccole imprese e per creare occupazione per giovani e donne. E' questo l'impegno del Pd", ha spiegato Provenzano.