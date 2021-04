Covid: l'appello di Boldi, 'Mattarella e Draghi aiutino gli anziani in Rsa a vedere i parenti'**

29 aprile 2021 a

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - “Mi appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, affinché pongano rimedio al fatto che in molte Rsa gli anziani non possono ricevere le visite dei propri cari”. Lo dice all'AdnKronos l'attore Massimo Boldi chiedendo al governo “di trovare una soluzione che metta fine a questa situazione, che non è umana, facendo l'impossibile per risolverla. Anche gli anziani, come tutti, hanno il diritto di vivere”.

Boldi esprime infine la speranza che “questa pandemia abbia le gambe corte e che, anche se non dovesse finire subito, ci permetta di vivere in modo normale”.