Calcio: Lapo Elkann, 'vicino a Cr7, anche io vittima richieste da opportunisti senza scrupoli'

29 aprile 2021 a

a

a

Torino, 29 apr. (Adnkronos) - Lapo Elkann ha mandato un messaggio di vicinanza via social nei confronti dell'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, in riferimento al maxi risarcimento di 65 milioni chiesto, secondo il Mirror, dall'ex modella Mayorga per la presunta violenza sessuale del 2009. "Ho letto alcune indiscrezioni riguardanti Cr7. Purtroppo in passato anche io sono stato vittima di richieste di soldi da parte di opportunisti senza scrupoli. So quanto faccia stare male sentire menzogne. Conosco bene Cristiano e i Suoi valori...", ha scritto Lapo su twitter. "Sono Assolutamente certo che Cr7 sia estraneo ad ogni accusa. Io sto con Cristiano e voglio farlo sapere pubblicamente perché so cosa si prova in quei momenti. Cristiano Ti Voglio Bene".