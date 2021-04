Fondazione Mps: nominata la nuova Deputazione Generale

29 aprile 2021 a

Siena, 29 apr. - (Adnkronos) - Nominata oggi la nuova Deputazione Generale, organo di indirizzo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, nel corso dell'ultima seduta di mandato della Deputazione Generale uscente.

Come da statuto, la composizione della Deputazione Generale è di 14 membri, di cui 4 designati dal Comune di Siena, 2 dalla Provincia di Siena, 1 ciascuno da Regione Toscana, Università degli Studi di Siena, Arcidiocesi di Siena - Colle Val d'Elsa - Montalcino, Camera di Commercio Arezzo-Siena, Università per Stranieri di Siena; oltre ad un membro ciascuno tra le terne di nominativi presentate rispettivamente dalla Consulta del Volontariato Provincia di Siena, dall'Irpet (Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana) e Ministero della Cultura.

La nuova Deputazione Generale è, quindi, composta da: Riccardo Baccheschi, Monica Barbafiera, Alessandro Manganelli, Margherita Anselmi Zondadari (Comune di Siena); Leonardo Brogi, Serena Signorini (Provincia di Siena); Paolo Chiappini (Regione Toscana); Maurizio Casiraghi (Università degli Studi di Siena); Franco Guerri (Arcidiocesi di Siena - Colle Val d'Elsa - Montalcino); Remo Grassi (Camera di Commercio Arezzo-Siena); Andrea Erri (Università per Stranieri di Siena); Serenella Pallecchi (Consulta del Volontariato Provincia di Siena); Patrizia Asproni (Ministero della Cultura); Anna Loretoni (Irpet). La Deputazione Generale ha mandato quadriennale e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2024.