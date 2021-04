Imprese: Unioncamere, 'più iscrizioni in Lombardia, positivo ma non deve ingannare'

29 aprile 2021 a

Milano, 29 apr.(Adnkronos) - Il primo trimestre del 2021 registra una ripresa delle iscrizioni di imprese in Lombardia, con 17.482 movimenti, pari al +10,8% su base annua. Lo comunica Unioncamere Lombardia sulla base dei dati che emergono dalle anagrafi camerali. In tutto, il numero di imprese lombarde registrate si attesta a 949.525 unità, mentre considerando solo le imprese attive lo stock risulta pari a 813.215 posizioni, con una variazione del +0,4% su base annua. Si tratta del primo segno positivo dopo due anni di contrazione, che riporta la consistenza del tessuto imprenditoriale in linea con il livello del 2019.

La crescita è trainata dall'ampio comparto degli altri servizi (+1,8%), e dalle costruzioni (+1,2%), che confermano la recente svolta positiva dopo numerosi anni di calo; calano invece commercio (-0,5%), alloggio e ristorazione (-0,5%), agricoltura (-1,2%) e industria (-2,3%).

"La ripresa delle iscrizioni -sottolinea il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio- rappresenta un timido segnale positivo che però non deve ingannare: il dato si confronta con il crollo del primo lockdown e mancano ancora mille iscrizioni per tornare ai livelli pre-Covid. Anche se le cessazioni diminuiscono, grazie alla resilienza degli imprenditori e al supporto delle istituzioni, il pieno impatto della crisi economica non si è ancora riflesso in chiusure e cessazioni".