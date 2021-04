Milano: presidio familiari vittime amianto Teatro alla Scala davanti al Tribunale

29 aprile 2021 a

a

a

Milano, 29 apr.(Adnkronos) - Presidio, domani mattina, dalle 9,30, davanti al Tribunale di Milano per l'ultima udienza del processo contro i responsabili delle morti d'amianto al Teatro alla Scala. Ad organizzarlo i familiari delle vittime insieme ad amici e compagni di lavoro e rappresentanti delle associazioni, parti civili nel processo che vede quattro imputati per la morte di dieci persone, tra lavoratori, tecnici, artisti, cantanti e musicisti; uno degli imputati nel frattempo è deceduto.

Al centro della vicenda "una strage insopportabile di lavoratori, artisti, musicisti, cantanti e tecnici, che purtroppo continua e per cui chiediamo giustizia, con condanne giuste e severe per i responsabili”, spiega Fulvio Aurora, responsabile delle vertenze giudiziarie di Medicina democratica e Aiea, associazione italiana esposti amianto, che saranno presenti insieme al comitato ambiente salute Teatro alla Scala, al comitato per la difesa della salute nei luoghi di lavoro e nel territorio e al Cub info e spettacolo.

Da questo processo, sottolinea Aurora, "può venire un segnale importante anche per l'alto valore simbolico del luogo, con una inversione di tendenza rispetto ad altri processi per morti da amianto nei luoghi di lavoro, finiti con l'assoluzione dei responsabili. Ci auguriamo -conclude- che questo possa essere anche l'occasione per attuare un piano cittadino di bonifica complessiva dell'amianto".