Centrodestra: Meloni, 'unito al governo, spero lavoriamo tutti per questo scenario'

29 aprile 2021 a

a

a

Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Quelle nel centrodestra "sono frizioni che avevo messo in conto, noi poi abbiamo sempre ricostruito. Questa è una fase transitoria, alla fine gli italiani vogliono che siamo insieme e credo anche che andiamo insieme al governo. Per me il centrodestra di governo, è il centrodestra che va unito al governo, non che governa con la sinistra. Spero che lavoriamo tutti per un altro scenario". Lo dice Giorgia Meloni a Tg2 Post.