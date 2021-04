Gentile (A2a): 'Business plan 2021 perfettamente integrato'

30 aprile 2021 a

Roma, 29 apr. - (Adnkronos) - "Il 2021 è l'anno di svolta per il gruppo perché a gennaio facciamo il nostro nuovo piano strategico a 10 anni, perché secondo noi alcuni progetti di sostenibilità hanno bisogno di avere un orizzonte di almeno 10 anni. Il Business plan è stato perfettamente integrato alla sostenibilità, creato attorno alla sostenibilità". Così Patricia Gentile, Head of Group Finance, A2a, in occasione del webinar “Green Finance: the path towards a sustainable economy” organizzato dal Centro Studi Americani.