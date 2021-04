30 aprile 2021 a

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Ci siamo. Ieri sono stati somministrati quasi 500 mila vaccini e abbiamo usato l'86,6% delle dosi consegnate. L'obiettivo è adesso mantenere questo ritmo e lavorare per fare arrivare presto altre dosi. Avanti così!". Lo scrive in un tweet il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le riforme, Federico D'Incà.