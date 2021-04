Omofobia: Vito (Fi), 'stupito da Tajani, Forza Italia non ha preso decisione su no a ddl Zan'**

30 aprile 2021 a

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Leggo con stupore e preoccupazione le dichiarazioni del coordinatore nazionale, Antonio Tajani, sul fatto che Forza Italia voterà contro al ddl Zan, in discussione al Senato. Non mi risulta che in nessuna sede di partito sia stata presa una tale decisione. Mi risulta, invece, che Forza Italia su questi temi abbia sempre assicurato ai propri parlamentari di esprimere liberamente le proprie opinioni ed i propri voti". Lo dichiara Elio Vito, deputato di Forza Italia, che alla Camera ha votato a favore della legge Zan.

"E sono certo che la Capogruppo di Fi, Annamaria Bernini, difenderà con la sua consueta bravura e tenacia, le prerogative di autonomia e libertà dei senatori azzurri. Sono altri i Paesi, forse non a caso proprio quelli dove l'omosessualità è perseguitata, dove il 'partito' coincide spesso con lo Stato e con il Parlamento", conclude Vito.