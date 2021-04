Imprese: Federmanager, web conference 'Il manager del futuro' il 3/5

30 aprile 2021 a

Roma, 30 apr. (Labitalia) - Le aspettative sulla ripresa dell'export italiano sono molto avvertite dal management industriale che si trova a fronteggiare la gravità della crisi attuale, trasversale a molti comparti del made in Italy. Lunedì 3 maggio nella web conference 'Il manager del futuro - La leva dell'export per il rilancio del made in Italy' saranno affrontate le questioni collegate al tema della internazionalizzazione che possono essere direttamente d'impulso per il sistema impresa. I temi dell'incontro saranno introdotti dal presidente Federmanager, Stefano Cuzzilla, e approfonditi dall'intervento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Proprio per rispondere alla sfida impegnativa della trasformazione dei mercati e favorire la ripresa dell'export, Federmanager ha puntato sulla certificazione di export manager e manager per l'internazionalizzazione, due dei profili del progetto BeManager, con cui le competenze manageriali dei candidati sono certificate dopo un percorso di assessment, formazione e valutazione da parte di ente terzo. Nel 2020 il disciplinare BeManager ha ottenuto l'accreditamento di 'Accredia'.