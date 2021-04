Napoleone: Cardini, 'Ha dato un senso al grande caos della Rivoluzione Francese'** (2)

30 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Un sistema, scandisce Cardini, direttore di ricerca nell'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e Fellow della Harvard University, che “non è più tornato perché in realtà Napoleone aveva operato la grande trasformazione. E' stato lui che ha creato una borghesia produttiva, il gioco in borsa e il rapporto tra lo sviluppo militare e quello industriale”. Ed è stato lui che “ha cambiato la società dal profondo. La Rivoluzione Francese non ha fatto tutte queste cose. Sarebbe stata una ventata di tirannia egualitaria, dopo la quale la gente sarebbe tornata all'ancien régime tirando un sospiro di sollievo”.

Alla luce di questa considerazioni, Cardini evidenzia che “per tutto l'Ottocento i movimenti liberali e democratici hanno continuato a rimpiangere Napoleone e non rimpiangevano certo il generale o il conquistatore. Ma il legislatore, quello che era riuscito a costruire un ponte tra le libertà civili e lo sviluppo economico. Cosa che ha fatto con grande cinismo e dispendio di energie e forze umane. Per molti versi è stato un uomo geniale perché è riuscito a cogliere l'eccellenza di quel tempo sintetizzando i progressi della rivoluzione industriale in Europa traducendoli in un sistema di governo”.

Oltretutto, conclude Cardini, “Napoleone ha fondato il codice civile, cioè ha cercato di costruire qualcosa che potesse servire per tutti gli esseri umani in prospettiva, di qualunque ceto, razza o religione. E questo fatto, realizzato all'inizio dell'Ottocento, è senza dubbio una grande cosa”.