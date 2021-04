Napoleone: Paolina Bonaparte, la villa all'Elba pagata in diamanti, documento inedito (2)

30 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Il documento - spiega Giovanni Malpelo, direttore dell'archivio storico diocesano di Massa Marittima - affiora tra le serie archivistiche in maniera curiosa tra i molti faldoni. Porta una descrizione (di mano recente, di non molti decenni scorsi) nella camicia di conservazione che non corrisponde però al vero: 'Discorso del direttore Lapi agli elbani"'

Non si conoscono i motivi per cui questa certificazione sia arrivata proprio qui, in un archivio ecclesiastico: "forse - ipotizza Malpelo - servì da materiale di riuso per foderare libri o registri, come testimoniano delle tracce di colla e la vistosa tagliatura iniziale, pratica molto usata fino a un recente passato per tutto ciò che poteva essere considerato 'vecchio' e non più di alcuna utilità... ma le vicende degli archivi elbani e piombinesi durante il periodo napoleonico e soprattutto dopo la sua partenza dall'Isola d'Elba sono ancora tutte da scrivere".

"In ogni caso - conclude Malpelo - dobbiamo ringraziare colui che, non conoscendo o forse facendo finta di non conoscere la lingua francese, ha fatto sì che questo foglio, fuorviando con un'errata descrizione probabili occhi malintenzionati che avrebbero potuto accedere in un archivio per troppi anni rimasto incustodito, si conservi ancora oggi e possa essere restituito liberamente e nella totale gratuità alla fruizione di tutti, degli utenti, degli studiosi e dei visitatori".