Covid: Buffagni in hub vaccini Lombardia, 'nonostante malapolitica si parte'

Milano, 30 apr. (Adnkronos) - "Le strutture pubbliche stanno dimostrando che nonostante la malapolitica la concretezza c'è, si sta partendo grazie anche al lavoro di Poste, che ha bypassato le inefficienze regionali". Lo ha detto Stefano Buffagni, deputato M5S, in visita ad alcuni hub vaccinali della Lombardia, nei pressi di Erba e Lomazzo. "Sono contento- ha aggiunto al Tgr Lombardia - che le persone stiano rispondendo positivamente e che stiano accelerando le vaccinazioni. Spero che di questa fase, che ha dimostrato come contribuiscono le strutture pubbliche, visto che dal privato non c'è molto contributo, ci ricorderemo quando ci saranno da spartire i miliardi".