Pd: Nazareno lavora a primarie, Vaccari 'puntiamo su on line ma non è Rousseau'**

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - Stefano Vaccari è l'uomo dei 'gazebo da remoto'. Responsabile organizzazione del Pd con Nicola Zingaretti, confermato da Enrico Letta, Vaccari ha seguito da vicino, nei mesi scorsi, il lavoro di messa a punto del sistema di partecipazione on line dem, la piattaforma 'Partecipa'. Già utilizzato da Letta per il vademecum dei circoli, il 13 o 20 giugno (la data verrà fissata nei prossimi giorni), il sistema informatico elaborato dal Pd farà il suo debutto alle primarie per le amministrative d'autunno. A Roma, Torino e Bologna. Queste, per ora, le grandi città al voto che hanno scelto la strada dei gazebo.

Le intenzioni del Nazareno sono quelle di regole per le primarie uguali dappertutto sul territorio nazionale. Nelle città al voto è già stato recapitato un regolamento che però ha subito provocato qualche tensione. Specie a Bologna dove Italia Viva che sostiene la candidatura di Isabella Conti spinge per primarie 'tradizionali' in presenza. "Nelle città il regolamento delle primarie ce l'hanno già in mano ma ovviamente si proverà ad adattarlo alle singole esigenze, anche in base alle dimensione delle città", dice Vaccari all'Adnkronos.

"L'indicazione comunque rimane una soluzione mista che privilegi l'on line", spiega il responsabile Organizzazione Pd. Lo scopo è evitare assembramenti. E non solo. Anche inaugurare una nuova pratica che la tecnologia consente. "Le persone più anziane potranno andare in presenza e essere aiutate nelle operazioni di voto. Per tutti gli altri invece di andare ai gazebo ci sarà anche la possibilità on line: basterà collegarsi, registrarsi e votare". Il tutto con un paio di click.