Roma, 30 apr (Adnkronos) - "La mia totale solidarietà al Presidente DavidSassoli per la decisione delle autorità russe di vietare l'ingresso suo e di altri rappresentanti in Russia, come risposta alle sanzioni per il caso Navalny. Non ci pieghiamo alle minacce. Grazie David per il tuo coraggio". Lo scrive su Twitter Brando Benifei, capodelegazione degli europarlamentari del Partito democratico.