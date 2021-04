Russia: Bonafè, 'solidarietà a Sassoli, battaglia su Navalny più forte di prima'

30 aprile 2021 a

Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Piena solidarietà umana e politica al Presidente David Sassoli per essere stato sanzionato dalla Russia sul caso di Alexei Navalny. Caro Presidente, siamo al tuo fianco e non ci faremo in alcun modo intimorire da queste minacce. La nostra battaglia sul caso Navalny continuerà più forte e convinta di prima”. Così Simona Bonafè, eurodeputata Pd e vice capogruppo vicario del gruppo Socialisti e Democratici al Parlamento europeo.