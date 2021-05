Covid: India, incendio in ospedale per malati coronavirus, 18 morti

01 maggio 2021 a

Nuova Delhi, 1 mag. (Adnkronos/Dpa) - Nuova tragedia in India, travolta dal coronavirus con centinaia di migliaia di casi al giorno. Almeno 18 persone, tra cui 16 pazienti, sono morte in un incendio scoppiato in un ospedale covid. Secondo quanto riferito, le fiamme sono divampate nell'ospedale privato Patel Welfare, nello stato occidentale del Gujarat.

"Sulla base delle informazioni che abbiamo, possiamo dire che 16 pazienti e due membri del personale sanitario sono morti nell'incendio - ha riferito il capo della polizia locale, Rajendrasinh Chudasama - Altri 32 pazienti sono stati salvati dal personale dell'ospedale e trasferiti nelle strutture civili".

L'incendio - il quinto in poche settimane in un ospedale - sarebbe stato provocato da un corto circuito nell'unità di terapia intensiva.