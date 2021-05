Crotone-Inter 0-2, Conte prepara festa scudetto

01 maggio 2021 a

(Adnkronos) - L'Inter vince 2-0 a Crotone nell'anticipo della 34esima giornata della Serie A e prepara la festa scudetto. I nerazzurri, con 82 punti, possono laurearsi campioni d'Italia già domani, se il Sassuolo dovesse fermare l'Atalanta. Il Crotone, sempre ultimo con 18 punti, retrocede in Serie B con 4 giornate d'anticipo.

La formazione di Conte spinge costantemente dall'inizio del match, nel primo tempo non sfonda perchè Cordaz nega il gol a Sensi e perché Lautaro e Lukaku centrano un palo a testa. Il Crotone crolla dopo 69'. Lukaku 'pulisce' un pallone al limite dell'area calabrese e appoggia a Eriksen, che calcia di destro: pallone deviato da Magallan, 0-1. All'83' arriverebbe il raddoppio. Lukaku innesca Perisic che affonda sulla destra e rimette la palla in mezzo: Lukaku è puntuale all'appuntamento e non sbaglia, 2-0. Tutto inutile, il fuorigioco di Perisic vanifica la rete. Il raddoppio arriva nel recupero, lo firma Hakimi. Il 2-0 stavolta è regolare, sipario sul match e sul campionato.