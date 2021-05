Como: controlli anti-Covid della polizia, chiuso supermercato

02 maggio 2021 a

Milano, 2 mag.(Adnkronos) - Controlli sul rispetto delle normative anti-Covid a Como. Personale della divisione di polizia amministrativa, sociale e dell'immigrazione della questura di Como ha controllato alcuni esercizi pubblici, individuando un supermercato non in linea con la normativa prevista.

All'interno dell'esercizio, gli agenti hanno accertato numerose violazioni, tra cui l'assenza di prodotti di sanificazione e guanti monouso, il cui uso è previsto in alternativa al gel per le mani. E' stata inoltre riscontrata l'assenza delle previste tabelle certificanti la pulizia dei locali, delle superfici e degli ambienti, oltre alla mancata riorganizzazione degli spazi degli spogliatoi per il deposito degli indumenti da lavoro, così da garantire idonee condizioni igienico sanitarie (magliette e guanti usati vegli spogliatoi ,rotoli di carta abbandonati tra le corsie).

Al titolare dell'esercizio è stata comminata la sanzione amministrativa di 400 euro ed è stata disposta la chiusura dell'esercizio per un giorno, fino al ripristino completo delle previste misure igienico-sanitarie.