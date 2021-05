02 maggio 2021 a

Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Congratulazioni all'Inter per la vittoria del Campionato 2020/2021!'". La Juventus via social è la prima squadra a complimentarsi con l'Inter per il titolo del campionato 2020/21. I bianconeri cedono lo scettro dopo nove titoli consecutivi.