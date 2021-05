02 maggio 2021 a

Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - "Ben fatto Steven. Felice per te e orgoglioso di essere un tuo leale avversario in campo e amico fuori. Noi torneremo...". Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, si congratula così su Twitter con il numero uno dell'Inter, Steven Zhang, dopo la vittoria dei nerazzurri in campionato.