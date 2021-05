02 maggio 2021 a

a

a

Milano, 2 mag.(Adnkronos) - Clacson impazziti, bandiere e cori: i tifosi dell'Inter festeggiano così la vittoria dello scudetto per le vie di Milano. Numerosi i supporter che stanno accorrendo in piazza Duomo per festeggiare la vittoria del 19esimo scudetto.

Vittoria matematica, arrivata con la notizia del pareggio dell'Atalanta a Sassuolo. Caroselli sono in corso per le vie del centro.