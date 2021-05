02 maggio 2021 a

Torino, 2 mag. (Adnkronos) - “La rivalità sul campo non deve mai oscurare il valore della sportività: complimenti a Conte, Marotta e a tutto il team dell'Inter per lo Scudetto”. Lo scrive Lapo Elkann su twitter per celebrare lo scudetto dell'Inter. "Amare la Juve significa anche rispettare gli avversari", ha aggiunto Lapo Elkann.