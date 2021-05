Calcio: Conte, 'vittoria scudetto con Inter tra i successi migliori della carriera'

02 maggio 2021 a

Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - "Sicuramente sarò rilassato. Andiamo a dormire molto contenti e molto felici, abbiamo fatto tanto per far tornare l'Inter a questi livelli. Siamo molto contenti. Questo scudetto lo colloco tra i successi migliori della mia carriera". Così l'allenatore dell'Inter Antonio Conte dopo la vittoria dello scudetto.

"Non è stata per me una scelta facile andare all'Inter -spiega Conte a 90° minuto su Rai Sport-. Era un momento sicuramente dove la squadra non era competitiva per lottare per vincere qualcosa di importante. Andavo in una squadra che era avversaria della Juventus, dove ho giocato per tantissimo tempo. Ha dominato per nove anni in Italia, c'erano tutte le situazioni più negative che si potessero trovare. Ho accettato la sfida con grande voglia, penso che il lavoro abbia ripagato sicuramente tutti quanti dei sacrifici che abbiamo fatto».