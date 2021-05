02 maggio 2021 a

Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - "Ve lo siete meritato ragazzi. Congratulazioni per lo Scudetto, sono contento per voi". Così su Instagram l'ex centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan. Il 32enne belga ha giocato in nerazzurro fino a gennaio per poi tornare al Cagliari.