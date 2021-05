Calcio: Manchester United, 'rammaricati per le azioni di alcuni tifosi, grazie alla polizia'

02 maggio 2021 a

Manchester, 2 mag. -(Adnkronos) - "A seguito di discussioni tra la polizia, la Premier League, il Trafford Council e i club, la nostra partita contro il Liverpool è stata rinviata per ragioni di sicurezza legate alla protesta di oggi. Discuteremo ora con la Premier League per determinare la data in cui il match verrà recuperato". Così il Manchester United in una nota dopo la decisione di rinviare il match di oggi pomeriggio contro il Liverpool per la violenta contestazione dei tifosi dei red devils contro la famiglia Glazer proprietaria del club. "I nostri fan sono appassionati del Manchester United e riconosciamo completamente il diritto alla libertà di espressione e alla protesta pacifica. Tuttavia, ci rammarichiamo per l'interruzione causata alla squadra e le azioni che hanno messo in pericolo altri tifosi, il personale e la polizia. Ringraziamo le forze dell'ordine per il loro supporto e le assisteremo in eventuali indagini successive", conclude il comunicato.