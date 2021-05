Auto: Francia, ad aprile vendite -25,38% su 2019

03 maggio 2021 a

a

a

Parigi, 3 mar. (Adnkronos) - Ad aprile le vendite di auto nuove in Francia, pari a 140.428 immatricolazioni, hanno registrato un calo del 25,38% rispetto allo stesso mese del 2019. Lo rende noto il Ccfa, il comitato dei costruttori di auto francese. Rispetto al mese di aprile 2020, in pieno lockdown, le vendite sono in crescita del 568,8%.

Nei primi 4 mesi le vendite di auto nuove in Francia hanno registrato 592.219 nuove immatricolazioni, un dato in calo del 21,48% rispetto ai quattro mesi del 2019.

Ad aprile il gruppo Stellantis ad aprile ha registrato 50.181 nuove immatricolazioni (209.172 nuove immatricolazioni nei primi 4 mesi). Il gruppo Renault 29.935 nuove immatricolazioni (128.465 nei primi 4 mesi).