Covid: Giani, 'In Toscana 570 nuovi casi, tasso positivi al 5,97%'

Firenze, 3 mag. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 570 su 9.550 test di cui 7.489 tamponi molecolari e 2.061 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,97% (15,7% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Giani ricorda poi che tutte le persone over 70 non ancora vaccinate possono prenotarsi in pochi minuti su su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. "La Toscana si cura se tutti ci vacciniamo, non perdiamo questa straordinaria occasione!", commenta il presidente della Regione.