Senior, competenze finanziarie, nuove tecnologie e Covid-19 I risultati di un'indagine nel nord Italia

(Milano 3 maggio 2021) - Università di Milano-Bicocca

Venerdì 7 maggio 2021, ore 11-13

Milano, 3 maggio 2021 - Più della metà possiede uno o più dispostivi digitali con accesso a internet. E il lockdown li ha portati a utilizzare più frequentemente e per scopi diversi i servizi online e le app per smartphone. Sono gli over 65 delle regioni del nord Italia, così descritti da una ricerca promossa dall'Università di Milano-Bicocca che sarà presentata il prossimo venerdì 7 maggio nel corso della conferenza dal titolo “Senior, competenze finanziarie, nuove tecnologie e Covid-19”, trasmessa in diretta streaming su YouTube (

I dati raccolti e elaborati da un gruppo di ricerca del dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto per l'economia (DI.SEA.DE) restituiscono una fotografia non solo sulle competenze digitali degli over 65, ma anche sui cambiamenti legati al Covid-19 rispetto all'uso delle nuove tecnologie e sui comportamenti di acquisto e fruizione dei servizi digitali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al tema del benessere finanziario percepito e delle truffe online subite. Uno su tre, per esempio, ha ricevuto mail che chiedevano di rivelare le proprie credenziali, mentre uno su cinque ha acquistato o attivato involontariamente servizi su siti internet o al telefono che poi si sono rivelati delle truffe.

Lo studio quali-quantitativo ha coinvolto un particolare gruppo di senior: circa 330 cittadini di età uguale o superiore ai 65 anni, in grado di utilizzare e ricevere le email, che hanno affrontato il primo lockdown, tra marzo e maggio del 2020, nelle regioni più colpite dalla pandemia: Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna.

Un estratto dei dati della ricerca sarà disponibile

Programma

Ore 11.00

Presentazione della ricerca “Senior, nuove tecnologie, competenze finanziarie e COVID-19”

Prima sessione

“L'effetto COVID-19 sull'uso delle nuove tecnologie”

Emanuela Rinaldi, Sociologa (Responsabile Scientifico della ricerca) e Mariangela Zenga, Statistica, Università di Milano-Bicocca

“COVID-19 e condizione di anziani: l'esperienza di un medico in ospedale”

Giuseppe Bellelli, Geriatra, Università di Milano-Bicocca.

“Assistenti vocali: l'esperienza di una nonna influencer”

Licia Fertz, influencer over 90 (@liciafertz)

“Avvicinare gli anziani alle nuove tecnologie: punti critici e punti di incontro”

Emanuele Usai, digital media specialist

Seconda sessione

“L'effetto Covid-19 sulle competenze finanziarie”

Paola Bongini, Economista, Università di Milano-Bicocca

“Il ruolo di aggregazione, informazione e cultura di www.grey-panthers.it in tempo di Covid-19”, Vitalba Paesano, Editore di Grey Panthers.

“Cosa aspettarci dalla tecnologia nel prossimo futuro? Esperienze e coordinate dal resto del mondo”

Roberta Testa, copywriter ed esperta di marketing, Marketers

Ore 13.00

Discussione e fine dei lavori