Pd: Letta vede Iratxe Garcia, 'serve Ue più giusta e forte' (2)

(Adnkronos) - (Adnkronos) - “Un'Europa progressista -ha detto ancora- che quindi deve essere più giusta e forte, motore della parità di genere, capace di ascoltare e dare risposte concrete ai bisogni e alle aspettative dei nostri cittadini. Il Covid ha smantellato le bugie dei sovranisti: serve più Europa”.

Una sfida quella del futuro dell'Europa a cui gli eurodeputati del Partito democratico non si tirano indietro. “Siamo pronti a fare la nostra parte per contribuire alla Conferenza sul Futuro dell'Europa con il nostro impegno per un'Unione più forte, più giusta e più libera. Con il nostro gruppo parlamentare europeo -ha concluso Benifei- vogliamo che NextGenerationEU non sia solo un piano di ripresa ma un progetto politico che prosegue, per un'Europa sovrana e democratica, con una politica di bilancio e fiscale comune.”