Ambiente: Bonafè, 'dobbiamo cambiare tutto, abbiamo davanti una rivoluzione'

03 maggio 2021

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "La transizione ecologica non è un vezzo, un fenomeno alla moda, ma una necessità. Dobbiamo invertire un modello di sviluppo che tende a mangiare le risorse del pianeta, invertire una tendenza, cambiare tutto". Lo ha detto Simona Bonafè nel suo intervento all'evento su Facebook del Pse, S&D e Pd.

"Dobbiamo far fare una torsione al nostro modello, abbiamo davanti una rivoluzione e dobbiamo fare attenzione che non si scarichi sulle classi più deboli -ha spiegato la vice presidente del gruppo S&D-. Dobbiamo fare in modo che la transizione sia verde e giusta".