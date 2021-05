Ue: Beniferi, 'M5s? Pandemia ha avvicinato forze politiche'

03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "L'esperienza di questo anno di pandemia ha avvicinato tante forze politiche su un lavoro comune per la ripesa, Next generation Eu è un progetto politico per una Europa più unita". Lo ha detto il capo delegazione del Pd a Bruxelles Brando Benifei replicando al ministro degli Esteri Luigi Di Maio all'evento di Pd, S&D e Pse sull'Europa.

"Lavorare insieme tra forze politiche diverse ma unite nell'impegno per cambiare l'Europa", ha spiegato ancora Benifei sottolineando: "C'è chi l'Europa la distrugge, noi crediamo che l'interesse dell'Europa può essere portato avanti in una Europa più unita e forte".