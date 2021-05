Covid: Milano, a Cinisello Balsamo nuovo hub, punta a mille vaccini al giorno

03 maggio 2021 a

a

a

Milano, 3 mag. (Adnkronos) - Il nuovo centro vaccinale di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, allestito allo 'Spazio Mil', ex area industriale convertita a museo e luogo di incontro per concerti ed eventi culturale, garantirà circa 860 somministrazioni al giorno, con la possibilità di arrivare a mille. Il centro, nato dall'accordo tra il comune di Sesto San Giovanni, l'Ats Milano Città metropolitana e il gruppo Multimedica, è dotato di sei linee, che potranno diventare otto. "Un altro tassello importante. Ancora una volta - ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, visitando il centro- ho riscontrato un'ottima organizzazione e una grandissima professionalità da parte di tutti coloro che operano all'interno dell'hub. Non mi stancherò mai di sottolineare che la Lombardia dispone di un capitale umano bello e competente".

Stefano Bolognini, assessore regionale alla Sviluppo della Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, ha spiegato che "anche qui si respira un'aria davvero positiva. Fa piacere constatare che tanti giovani si dedichino al volontariato nei moltissimi centri vaccinali della Lombardia. Un segnale importante che, per il futuro, ci induce all'ottimismo".

Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, ha sottolineato che "siamo in una fase decisiva della campagna e siamo orgogliosi di dare il nostro prezioso contributo. Da oggi i cittadini sestesi e dei Comuni limitrofi avranno una nuova sede dove poter ricevere il vaccino. Oggi a Spazio Mil ho avuto il piacere di vedere anche diversi percettori del reddito di cittadinanza residenti a Sesto San Giovanni che si occuperanno delle gestione del centro insieme alle associazioni del territorio: gli abbiamo proposto questo progetto di utilità pubblica per coinvolgerli attivamente in un servizio fondamentale per la cittadinanza e siamo contenti della loro pronta risposta positiva".