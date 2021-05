Rai: Iv, 'Report fattura 45mila euro a società Lussemburgo per servizi contro Renzi?'

03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Una presunta fattura da 45 mila euro ad una società lussemburghese per confezionare un servizio contro Renzi?". Lo chiede in un'interrogazione al ministero dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, Luciano Nobili di Iv.

“Vogliamo vederci chiaro e capire se soldi pubblici sono stati utilizzati per pagare informatori allo scopo di costruire servizi confezionati per danneggiare l'immagine di Renzi. Ci chiediamo con preoccupazione se la Rai compri informazioni con i soldi degli italiani per le sue trasmissioni di inchiesta“, spiega Nobili.

“Si interroga il Ministro- si legge nel testo - per sapere: 1. se siano intercorsi rapporti economici nel mese di novembre 2020 fra la società Tarantula Luxembourg Sarl e la Rai TV e segnatamente se esista una fattura con oggetto Alitalia/Piaggio pagata dalla Rai a tale società per un totale di 45000 euro e nel caso chi l'abbia autorizzata. 2. Se l redazione di Report abbia mai avuto rapporti con il dottor Francesco Maria Tuccillo, ex collaboratore della Piaggio Aerospace, e se vi siano stati rapporti economici fra la società lussemburghese e il dottor Francesco Maria Tuccillo”.