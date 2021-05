Esaote presenta MyLab™X9: sistema ecografico potente e innovativo grazie alla tecnologia avanzata X ULTRA™

03 maggio 2021 a

a

a

GENOVA, Italia, 3 maggio 2021 /PRNewswire/ -- Esaote, azienda italiana leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e dell'healthcare IT – lancia il nuovo sistema ecograficoMyLab™X9.

Potente e innovativo, grazie alla piattaforma premium X ULTRA™a 64 bit, MyLab™X9 garantisce una qualità d'immagine di altissimo livello e una elevata capacità di processazione dei dati, utilizzando le più recenti soluzioni tecnologiche per esplorare le nuove frontiere dell'imaging ecografico.

"L'introduzione di MyLab™X9 segna un passo importante nell'attuale scenario internazionale, in cui molte aziende sono state costrette a rivedere i piani di sviluppo e di investimento, proprio a causa della pandemia – afferma Guillaume Gauthier, Global Product Marketing Manager – "Intelligenza artificiale, intuitività, connettività e multimodalità unite a un design italiano migliorano l'esperienza clinica quotidiana, associando ottime performance a 3 anni di copertura tecnica estesa, che rafforzano la solidità dell'investimento."

MyLab™X9 offre una vasta gamma di tecnologie premium e un approccio multi-parametrico alla diagnosi in varie applicazioni, quali pacchetti innovativi per la senologia con l'esclusivo BreastNav™ MRI per fusion imaging tra ecografia e risonanza magnetica; per la diagnosi e lo staging delle malattie epatiche, monitoraggio e guida al trattamento delle lesioni focali con una rinnovata ed arricchita versione della funzione di fusion imaging Virtual Navigator; per l'urologia, con UroFusion, fusione di immagine in real-time con approccio transrettale o transperineale a supporto di biopsie prostatiche e trattamenti focali eco-guidati; per l'imaging muscolo-scheletrico, medicina dello sport e reumatologia, con sonde fino a 25MHz e tecnologie avanzate come QElaXto 2D per la valutazione dell'elasticità tissutale.

Come espressione delle più recenti soluzioni tecnologiche adottate, MyLab™X9 include il monitor 24" di alta qualità Barco Eonis, le sonde iQProbe con tecnologia Single Crystal ad elevata sensibilità e ergonomia appleprobe, la soluzione eStreaming per la condivisione di immagini cliniche e flusso da videocamera in tempo reale su vari dispositivi, come tablet, mobile, laptop.

MyLab™X9 viene presentato lunedì 3 maggio 2021 con uno speciale evento in streaming su diverse piattaforme, dedicato al tema della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia, al centro del lavoro del Gruppo. Partecipano e contribuiscono all'evento ospiti illustri come Chiara Cocchiara, ingegnere aerospaziale, e Franco Malerba, astronauta, a testimonianza della passione per la ricerca e per l'esplorazione di nuovi orizzonti.

BreastNav™ e BreastNav™ MRI sono prodotti da Medcom GmBH. Tecnologia e caratteristiche dipendono dalla configurazione/dal sistema. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni potrebbero fare riferimento a prodotti o modalità non ancora approvati in tutti i paesi. Le immagini del prodotto sono puramente illustrative. Per ulteriori informazioni contattare il proprio rappresentante Esaote.

EsaoteEsaote è leader nel settore delle apparecchiature biomediche, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La società impiega attualmente 1.180 persone. Con sede a Genova e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 100 Paesi nel mondo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1500977/Esaote_MyLab_X9.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg