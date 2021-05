Ue: Amendola, 'mai più come prima, cittadini protagonisti di una storia nuova'

03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Siamo in una storia nuova dell'Europa, abbiamo bisogno della partecipazione popolare per costruire uno spazio pubblico europeo in cui non solo i governi e i Parlamenti decidono il futuro dell'Europa ma anche la partecipazione popolare". Lo ha detto Enzo Amendola all'evento di Pse, S&D e Pd sul futuro dell'Europa.

La Conferenza sul futuro dell'Europa "sarà il meccanismo con cui descriviamo l'Europa che vogliamo -ha detto il sottosegretario all'Ue-. Non torneremo mai all'Europa pre Covid con lentezze e difficoltà, parole come austerity, mancanza di solidarietà sulle politiche migratorie. Dobbiamo andare avanti e, come Progressisti, troveremo nuova forza per il progetto comune. E' il momento giusto per costruire uno spazio pubblico europeo in cui i cittadini sono protagonisti".