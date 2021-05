03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Con il diritto di veto nazionale distruggeremo l'Europa. Abbiamo bisogno di toglierlo perchè è il più grande freno all'Europa del futuro. Con il diritto di veto non si sarebbe mai fatto il Next generation Eu. Facciamo una battaglia per toglierlo dalle regole dell'Unione, che necessiterà di un cambiamento dei Trattati". Lo ha detto Enrico Letta concludendo la conferenza sul futuro dell'Ue.