Lombardia: Piccirillo (M5s), 'Lio si dimetta subito da difensore civico Regione'

Milano, 3 mag.(Adnkronos) - "Carlo Lio deve immediatamente dimettersi da difensore civico della Regione Lombardia e si deve procedere alla nomina di un difensore degno di questo termine". Lo afferma Luigi Piccirillo, esponente del M5s al Consiglio regionale della Lombardia.

Per Piccirillo la vicenda rappresenta "una vergogna che oggi vede la scritta fine, ma che il Movimento combatte già dal 2017 quando la consigliera regionale Jolanda Nanni si era opposta alla nomina di Lio, perché la terza media, anzi come scriveva Lio nel suo cv, la 'licenzia media', non poteva essere il requisito idoneo per questo delicato e importante compito". Jolanda Nanni, continua l'esponente pentastellato, "fece un esposto penale e intervenne a sostegno del ricorrente Giuseppe Fortunato, il cui cv era sicuramente meritevole". Anche "Nadia Toffa delle Iene fece un servizio sulla questione. La battaglia del Movimento continua anche in secondo grado depositando atti istituzionali".

Marco Fumagalli chiese la revoca della nomina di Lio e Luigi Piccirillo, produsse interrogazione ed emendamenti sulle nomine per far sì che venissero nominati persone con titoli di studio adeguati: "Atti sempre respinti dalla Giunta. Ci è voluto il Consiglio di Stato, e molti anni, per porre fine a questa vergogna. Adesso -conclude- auspichiamo che Carlo Lio venga immediatamente sostituito. Il difensore civico è una importante figura per la tutela dei cittadini".