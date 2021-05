La fine del ransomware: Endpoint Security di RevBits certificato da ICSA Labs

03 maggio 2021 a

(MINEOLA, N.Y., 3 maggio 2021) - Testato contro le minacce che eludono i prodotti di sicurezza tradizionali, nessun ransomware è stato in grado di paralizzare i computer protetti da Endpoint Security di RevBits

MINEOLA, N.Y., 3 maggio 2021 /PRNewswire/ -- RevBits annuncia di aver superato i test di certificazione ICSA Labs (una divisione indipendente di Verizon) per RevBits Endpoint Security (RevBits EPS). I test sono stati eseguiti nell'ambito del protocollo "Advanced Threat Detection", che si concentra sulla valutazione dei prodotti di sicurezza degli endpoint per la protezione da minacce nuove e poco note relative a tutti i tipi di malware. Sono state eseguite oltre ottocento prove con campioni malevoli e applicazioni innocue durante un periodo di ventuno giorni consecutivi. Con un tasso di rilevazione complessivo di quasi il 100% e zero falsi positivi, RevBits EPS ha chiaramente superato il tasso di rilevamento del 75% richiesto per la certificazione.

"Basato su un'architettura unica e su tecnologie brevettate, RevBits Endpoint Security è stato sviluppato per fornire la migliore protezione in assoluto", ha dichiarato Mucteba Celik, CTO. "È gratificante vedere che i test indipendenti hanno confermato che abbiamo raggiunto questo obiettivo. La maggior parte delle soluzioni endpoint è in grado di rilevare le minacce precedentemente segnalate. Ma la protezione contro le minacce nuove e sconosciute è fondamentale per identificare e fermare il codice ransomware dannoso. Sono estremamente orgoglioso di vedere che il report dei test ICSA mostri che RevBits EPS fornisce una protezione al cento per cento contro minacce che hanno meno di un'ora".

"Il superamento di questo test di certificazione a pieni voti dimostra che i nostri clienti possono implementare con sicurezza la nostra soluzione e che sono completamente protetti da ransomware e da altri tipi di codice malevolo", afferma David Schiffer, CEO. "È molto frustrante leggere che aziende, agenzie governative e persino distretti scolastici continuano a essere tenuti in ostaggio dai ransomware, poiché questo potrebbe essere facilmente evitato con la nostra soluzione."

Informazioni su RevBitsFondata nel 2018, RevBits è un'azienda innovativa nel campo della sicurezza informatica, impegnata a fornire ai propri clienti una protezione superiore basata su conoscenze specialistiche. RevBits ha sede a Mineola, NY, e uffici a Princeton, NJ, Boston, MA, Londra, Inghilterra e Anversa, Belgio. Per ulteriori informazioni su RevBits, visitare la pagina web www.revbits.com/aboutrevbits.

