Lombardia: Forte (M5s), 'Lio faccia un passo indietro, eviti nomina commissario ad acta'

Milano, 3 mag.(Adnkronos) - "Oggi mi auguro che Carlo Lio faccia un passo indietro così da evitare la nomina di un commissario ad acta". A parlare è Monica Forte, consigliere M5s in Lombardia e presidente della commissione regionale antimafia, intervenendo sul caso dell'annullamento della nomina di Carlo Lio a difensore civico.

"Il caso del difensore civico, Carlo Lio, la cui nomina è stata annullata dal Consiglio di Stato, mette in luce aspetti che la Pubblica amministrazione non può più permettersi di sottovalutare", spiega Forte. La Regione "sul tema delle nomine non può più premiare solo l'esperienza politica, bensì la competenza e l'esperienza professionale", perché "non può essere criterio di premialità il solo fatto di aver ricoperto per oltre dieci anni cariche politiche in totale assenza di una competenza specifica".

"In considerazione del tema del contenimento della spesa pubblica", inoltre, "bisogna valutare se ci sono profili di danno erariale circa le indennità erogate per la funzione di difensore regionale in quanto la nomina di Lio è stata annullata dal Consiglio di Stato poiché non in possesso di un titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato".