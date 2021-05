Covid: Fdi Milano, 'festa Inter prevedibile, Sala e Scavuzzo non pervenuti'

03 maggio 2021 a

Milano, 3 mag. (Adnkronos) - “Quanto successo ieri a Milano con la vittoria dello scudetto dell'Inter era pienamente preventivabile”. Lo affermano i consiglieri comunali di FdI a Milano, Riccardo De Corato, Andrea Mascaretti ed Enrico Marcora in merito agli assembramenti di ieri in Piazza Duomo a Milano.

“Qualcuno pensava veramente che i tifosi rimanessero chiusi in casa? Già in occasione del derby avevamo visto festeggiamenti e assembramenti davanti a San Siro. In questi mesi a Milano è successo di tutto. Si potrebbero elencare decine di episodi: dal rave party degli anarchici in Darsena alle manifestazioni dei vari no-global, antagonisti, no tav, alle resse fuori dei consolati, agli assembramenti fuori dalle moschee abusive durante il ramadan e, per finire, al corteo del Primo Maggio. Il messaggio che è trapelato è che a Milano, comunque, si potesse fare tutto", sottolineano.

Da ieri, continuano, "l'interista Beppe Sala e la sua giunta non hanno detto nulla, forse perché in parte si sentono responsabili? Neanche l'assessore comunale alla sicurezza, Anna Scavuzzo, è pervenuta: chissà dov'è finita! Nemmeno hanno fatto i complimenti all'Inter per lo scudetto calcistico arrivato a Milano dopo 11 anni".