Ponte Messina: Giovannini, 'spero dibattito pubblico alla luce nuovi dati'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "La commissione di esperti ha completato il lavoro e questo lavoro ha preso in considerazione diversi ipotesi e ha tratto delle conclusioni che verranno praticamente inviate in Parlamento e al dibattito pubblico. Questa relazione contiene molte informazioni nuove, molti elementi che credono vadano considerati da tutti i punti di vista. La mia speranza è che questo dibattito prenda in considerazione questa analisi e poi si svolga un dibattito pubblico anche alla luce dei nuovi dati sul trasporto e ambientale". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini Sky Tg24.

Il ministro ribadisce che "il Pnrr italiano, è chiuso ed è andato a Bruxelles, fine della trasmissione" e che quindi non potrà essere inserito l'eventuale progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. "Non sarebbe stato possibile inserirlo anche se qualcuno lo avesse voluto perché le scadenze sono nel 2026 con le opere in funzione, non realizzate in parte".