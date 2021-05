Patenti, autoscuole UNASCA: 12 mesi per l'esame di teoria va incontro a nostre richieste

03 maggio 2021 a

a

a

(Roma, 3 maggio 2021) - (Roma, 3 maggio 2021) – Patenti di guida, le Autoscuole UNASCA plaudono alla decisione del Consiglio dei ministri: chi ha presentato la domanda per sostenere l'esame di teoria a partire da gennaio 2021, sino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, avrà tempo 12 mesi per sostenerlo. Inoltre, chi ha presentato la domanda per l'esame di teoria nel corso del 2020 ha ora tempo sino al 31 dicembre di quest'anno per sostenere la prova, anziché 12 mesi a partire dalla presentazione della domanda.

Una proroga importante perché non occorrerà pagare nuovamente per la domanda, come sarebbe accaduto trascorsi i sei mesi previsti dal Codice della strada e prolunga, inoltre, le scadenze previste dal “Milleproroghe” del dicembre scorso.

UNASCA ribadisce, secondo quanto già chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che è destituita di ogni fondamento la voce circolata nella giornata di giovedì 29 aprile secondo la quale per conseguire la patente verrebbe abolito l'esame di teoria.

«Il decreto legge approvato ieri – dichiara il Segretario nazionale Autoscuole UNASCA Emilio Patella – è una conseguenza anzitutto del protrarsi dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia, ed è anche frutto degli incontri avuti in 8ª Commissione Senato e in Commissione Trasporti della Camera dei deputati e con le forze politiche che hanno compreso quanto fosse essenziale questa proroga che, in questo frangente, solleva da ulteriori spese i cittadini che vogliono rendersi indipendenti negli spostamenti con la patente di guida».

Ufficio Stampa

Effecicomunicazione

Sergio Cerini -