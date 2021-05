Calcio: Curva Nord Inter, festa scudetto il 23 maggio a San Siro

03 maggio 2021 a

a

a

Milano, 3 mag. - (Adnkronos) - La festa scudetto dell'Inter si svolgerà a San Siro il prossimo 23 maggio, a partire dalle 9 di mattina, in occasione dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Lo annuncia la Curva Nord, la parte più calda del tifo nerazzurro sulla propria pagina Facebook. "La Curva Nord Milano - CN69 preparerà qualcosa di sensazionale all'esterno dello stadio e festeggeremo insieme ai giocatori. Si raccomanda il rispetto delle normative Covid-19 come da decreto legge in vigore".