Calcio: Stramaccioni, 'Roma falcidiata da infortuni ma con United presi gol in campo aperto'**

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "La Roma si è concentrata ad un certo punto sull'Europa League? Io penso che sia più una cosa inconscia dei giocatori dedicarsi più ad una competizione. La Roma è stata veramente falcidiata dagli infortuni, che contano di più quando giochi con un sistema di gioco particolare come quello di Fonseca, perché non è facile l'intercambiabilità dei ruoli come in altri sistemi di gioco che sono un po' più eterogenei nelle posizioni. Sono moduli in cui servono di più gli specialisti e le assenze le paghi di più". Lo ha detto l'ex tecnico dell'Inter e delle giovanili della Roma, Andrea Stramaccioni all'Adnkronos, sul momento della squadra giallorossa.

"Il tracollo a Manchester nel secondo tempo? Quello che un po' ha lasciato insoddisfatti, al netto di una qualificazione che si gioca sui 180 minuti e che sappiamo come nella storia della Roma ci sono state delle partite di ritorno in cui si è recuperato, la squadra purtroppo ha preso dei gol in campo aperto -ha aggiunto Stramaccioni-, sinonimo di una sorta di ingenuità di chi gestiva la partita in campo. Perchè è vero che l'allenatore incide ma anche i giocatori devono avere quella maturità tattica. La squadra ha preso quasi tutti i gol con il Manchester su situazioni di contropiede o con la squadra messa male, è un grande peccato. La Roma ha recuperato anche tre gol, questa volta è più dura per l'avversario e soprattutto perchè lo stadio sarà vuoto e questo non aiuta, ma ci proverà".