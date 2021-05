Calcio: Mancini, 'scudetto Inter ampiamente meritato'

03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Quando non si vince per molti anni è sempre difficile ma questo è uno scudetto che l'Inter ha meritato per distacco". Lo ha detto Roberto Mancini, Ct della Nazionale ed ex allenatore dell'Inter, intervenuto a Gr Parlamento a 'La Politica nel Pallone', a proposito dell'Inter che ieri ha conquistato il suo 19esimo scudetto. Alla domanda su Bastoni e Barella, Mancini ha riposto: "sono due giocatori fondamentali. Bisogna dare spazio ai giovani perché hanno qualità, Bastoni e Barella ne sono un esempio, ma questo vale per tanti club che hanno tanti giovani e non li fanno giocare". Infine il Ct ha elogiato Conte, che "fa rendere tutti i suoi giocatori al massimo, se non di più".