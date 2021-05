Informazione: Fico riceve delegazione Fnsi a Articolo 21, 'stop carcere giornalisti'

03 maggio 2021 a

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha incontrato una delegazione Fnsi e Articolo 21 occasione della Giornata internazionale sulla libertà di stampa. La libertà di stampa, le minacce ai giornalisti ma anche il precarieto e il Pnrr tra i temi dell'incontro. "Non si può parlare di libertà di stampa se non si parla di dignità e diritti sul lavoro", ha detto Raffaele Lorusso, segretario Fnsi, al termine dell'incontro che ha sottolineato come nel Pnrr "non abbia posto il tema dell'informazione. Ci saremmo aspettati vi fosse e sarebbe un'occasione perduta se in una fase di rilancio del Paese non si rilanciasse anche l'informazione".

Sollecitazioni a cui il presidente Fico ha risposto confermando l'attenzione del Parlamento. "La nostra Costituzione garantisce la libertà di espressione, abbiamo parlato di questo e delle molte proposte che potranno essere discusse dal Parlamento in questa legislatura. Tra queste la più importante è l'abolizione del carcere per i giornalisti".

E poi, ha aggiunto Fico, "il tema della precarietà perchè con la precarietà non può esserci fino in fondo libertà di espressione". E poi il tema "della minacce ai giornalisti che sono aumentare in questo anno di Covid", giornalisti che "troppo spesso sono lasciati soli" a cui invece "debbono essere vicine istituzioni e Parlamento".