Calcio: Galli, 'se aumenteranno i contagi sarà per riaperture non per festa Inter'

Milano, 3 mag. - (Adnkronos) - "Se dovessero aumentare i contagi, cosa che non mi auguro ma temo, andranno ben al di là della festa dello scudetto dell'Inter, e non lo dico perché sono interista". Così il professor Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, commentando gli assembramenti di ieri per lo scudetto dei nerazzurri. “Incideranno le riaperture e le scuole, cose che muovono ogni giorno milioni di persone, non i 30mila che sono andati in piazza per il discorso scudetto, sbagliando per carità”, aggiunge Galli a Fanpage.